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Предстоятель УГКЦ рассказал о возможности объединения с ПЦУ и о контактах с УПЦ МП

Предстоятель УГКЦ рассказал о возможности объединения с ПЦУ и о контактах с УПЦ МП

Киев  •  УНН

 • 27701 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дал интервью “Радио Свобода”, в котором рассказал о взаимоотношениях с ПЦУ и о контактах с УПЦ МП и о том, что объединение Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины как такое не происходит, пишет УНН.

На вопрос журналистки: “Возвращаясь к тому, что делать вместе, но уже не в отношении календаря, не в отношении Рождества. Вы и ПЦУ — как идет процесс возможного объединения?”, предстоятель УГКЦ заявил: “Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, а идет речь о ее вхождении в сопричастие с другими поместными православными церквами. И это есть ее приоритетом”.

“Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту”, — добавил Святослав (Шевчук).

На вопрос о контактах с УПЦ Московского Патриархата, предстоятель УГКЦ сказал, что: “Я думаю, что очень много, возможно, таких интерпретаций истории, в частности истории церкви. Когда речь идет об УПЦ (МП), мы имеем очень спорадические контакты и диалога как такового нет. Я никогда не мог иметь личной встречи с его блаженством, митрополитом Онуфрием, хотя мы много раз об этом просили и выражали свое желание”.

Напоминаем, Украинская греко-католическая церковь не ищет признания со стороны Римско-католической церкви.

Украинские Национальные Новости

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