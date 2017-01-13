Представництво ЄС в Україні розробило відеоінструкцію з виявлення "прокремлівських тролів"

Загалом пропонується чотири кроки, які необхідно виконати: ідентифікація троля, вивчення історії питання, позначення та ігнорування.

Повідомляється, що ознаками інтернет-троля можуть бути коментарі довші за чотири строки, коментарі, що не стосуються контексту, образливі та агресивні коментарі, мовні помилки.

Як повідомляв УНН, Чехія відкриває центр боротьби з інтернет-пропагандою Кремля.