Представительство ЕС в Украине разработало видеоинструкцию по выявлению "прокремлевских троллей"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с последовательностью действий для выявления "прокремлевских троллей" в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на страницу представительства в Facebook.
В общем предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения и игнорирование.
Сообщается, что признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к контексту, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.
Как сообщал УНН, Чехия открывает центр по борьбе с интернет-пропагандой Кремля .