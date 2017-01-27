Представники України та Туреччини обговорили співпрацю у міграційній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Представники Туреччини та України в межах візиту до України делегації Турецької Республіки на чолі із начальником Консульського управління МЗС Туреччини Послом Мехметом Самсаром обговорили питання співпраці в міграційній сфері. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Візит до України делегації Турецької Республіки проходив у межах чергового раунду українсько-турецьких консультацій з міграційних питань і тривав 26-27 січня 2017 року. Основною метою візиту було обговорення питання спрощення режиму взаємних поїздок громадян обох країн та розвитку співробітництва України та Туреччини в міграційній сфері.
Зокрема, турецька делегація ознайомилася з роботою Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у місті Києві, роботою Паспортного Сервісу та роботою Держприкордонслужби з іноземцями в пунктах пропуску через державний кордон України в аеропорту “Бориспіль”. Також гостей ознайомили із процесом виготовлення внутрішніх та закордонних паспортів на ДП “Поліграфічний комбінат „Україна“ з виготовлення цінних паперів”.
Представники Туреччини відзначили вагомі здобутки України в процесах виготовлення та видачі біометричних документів, досягнення в сфері міграції та притулку, а також підтримали пропозиції представників України щодо прискорення процесу спрощення режиму поїздок громадян обох країн.