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Представники України та Туреччини обговорили співпрацю у міграційній сфері

Представники України та Туреччини обговорили співпрацю у міграційній сфері

Київ • УНН

 • 11606 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Представники Туреччини та України в межах візиту до України делегації Турецької Республіки на чолі із начальником Консульського управління МЗС Туреччини Послом Мехметом Самсаром обговорили питання співпраці в міграційній сфері. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Візит до України делегації Турецької Республіки проходив у межах чергового раунду українсько-турецьких консультацій з міграційних питань і тривав 26-27 січня 2017 року. Основною метою візиту було обговорення питання спрощення режиму взаємних поїздок громадян обох країн та розвитку співробітництва України та Туреччини в міграційній сфері.

Зокрема, турецька делегація ознайомилася з роботою Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у місті Києві, роботою Паспортного Сервісу та роботою Держприкордонслужби з іноземцями в пунктах пропуску через державний кордон України в аеропорту “Бориспіль”. Також гостей ознайомили із процесом виготовлення внутрішніх та закордонних паспортів на ДП “Поліграфічний комбінат „Україна“ з виготовлення цінних паперів”.

Представники Туреччини відзначили вагомі здобутки України в процесах виготовлення та видачі біометричних документів, досягнення в сфері міграції та притулку, а також підтримали пропозиції представників України щодо прискорення процесу спрощення режиму поїздок громадян обох країн.

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