Представители Украины и Турции обсудили сотрудничество в миграционной сфере

Визит в Украину делегации Турецкой Республики проходил в рамках очередного раунда украинско-турецких консультаций по миграционным вопросам и продолжался 26-27 января 2017 года. Основной целью визита было обсуждение вопроса упрощения режима взаимных поездок граждан двух стран и развития сотрудничества Украины и Турции в миграционной сфере.

В частности, турецкая делегация ознакомилась с работой Днепровского районного отдела ГУ ГМС в Киеве, работой Паспортного Сервиса и работой Госпогранслужбы с иностранцами в пунктах пропуска через государственную границу Украины в аэропорту "Борисполь". Также гостей ознакомили с процессом изготовления внутренних и заграничных паспортов на ГП "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг".

Представители Турции отметили весомые достижения Украины в процессах изготовления и выдачи биометрических документов, достижения в сфере миграции и убежища, а также поддержали предложения представителей Украины по ускорению процесса упрощения режима поездок граждан обеих стран.