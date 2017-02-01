Представники РФ в ОБСЄ допомагають бойовикам приховувати заборонене озброєння - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представники від РФ в ОБСЄ допомагають бойовикам вчасно припинити обстріли ВСУ у разі інспекції Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та приховати місця зосередження забороненого мінськими угодами озброєння. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Представники від РФ в ОБСЄ допомагають окупантам своєчасно приховати місця зосередження забороненого Мінську домовленостями озброєння і техніки бойовиків поблизу лінії фронту, а також в разі інспекцій СММ ОБСЄ вчасно призупинити обстріли позицій Збройних Сил України та населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, з цією метою вони постійно інформують російське командування “1-го АК ДНР” і “2-го АК ЛНР” про майбутні візити Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зони їх відповідальності.
Так, у зв’язку з недавнім перебуванням заступника глави СММ ОБСЄ в Україні А.Хуга на ділянках відповідальності “11-ї омсп”, “7-ї омсбр” і “3-ї омсбр”, командувач “1-го армійського корпусу ДНР” віддав наказ на тимчасове припинення вогню; на шляху проходження представників СММ ОБСЄ були виставлені додаткові патрулі, а також помилкові знаки про замінований місцевості, щоб виключити проникнення представників ОБСЄ в місця зосередження озброєння і військової техніки.
Як повідомляв УНН, голова СММ ОБСЄ закликав негайно припинити вогонь в районі Авдіївки.