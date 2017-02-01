Представители РФ в ОБСЕ помогают боевикам скрывать запрещенное вооружение - "Информационное сопротивление"

ukru
15:33 • 92539 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 105291 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 104753 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 128716 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111554 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119328 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129872 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132345 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 111458 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122201 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104195 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101036 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63945 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 92539 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63945 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101036 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 128716 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135282 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143595 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148609 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147241 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150720 просмотра
Актуальное
Представители РФ в ОБСЕ помогают боевикам скрывать запрещенное вооружение - "Информационное сопротивление"

Представители РФ в ОБСЕ помогают боевикам скрывать запрещенное вооружение - "Информационное сопротивление"

Киев • УНН

 • 6567 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представители от РФ в ОБСЕ помогают боевикам вовремя приостановить обстрелы ВСУ в случае инспекции Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скрыть места сосредоточения запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Представители от РФ в ОБСЕ помогают оккупантам своевременно скрыть места сосредоточения запрещенного Минскими договоренностям вооружения и техники боевиков вблизи линии фронта, а также в случае инспекций СММ ОБСЕ вовремя приостановить обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По его словам, с этой целью они постоянно информируют российское командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" о предстоящих визитах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоны их ответственности.

Так, в связи с недавним пребыванием заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга на участках ответственности "11-й омсп", "7-й омсбр" и "3-й омсбр", командующий "1-го армейского корпуса ДНР" отдал приказ на временное прекращение огня; на пути следования представителей СММ ОБСЕ были выставлены дополнительные патрули, а также ложные знаки о заминированной местности, чтобы исключить проникновение представителей ОБСЕ в места сосредоточения вооружения и военной техники.

Как сообщал УНН, глава СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы