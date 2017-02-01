Представители РФ в ОБСЕ помогают боевикам скрывать запрещенное вооружение - "Информационное сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представители от РФ в ОБСЕ помогают боевикам вовремя приостановить обстрелы ВСУ в случае инспекции Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скрыть места сосредоточения запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Представители от РФ в ОБСЕ помогают оккупантам своевременно скрыть места сосредоточения запрещенного Минскими договоренностям вооружения и техники боевиков вблизи линии фронта, а также в случае инспекций СММ ОБСЕ вовремя приостановить обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По его словам, с этой целью они постоянно информируют российское командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" о предстоящих визитах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоны их ответственности.
Так, в связи с недавним пребыванием заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга на участках ответственности "11-й омсп", "7-й омсбр" и "3-й омсбр", командующий "1-го армейского корпуса ДНР" отдал приказ на временное прекращение огня; на пути следования представителей СММ ОБСЕ были выставлены дополнительные патрули, а также ложные знаки о заминированной местности, чтобы исключить проникновение представителей ОБСЕ в места сосредоточения вооружения и военной техники.
Как сообщал УНН, глава СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки.