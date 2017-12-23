Представники Палестини та Ізраїлю на симпозіумі в Китаї висловилися за політичний діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представники палестинської та ізраїльської урядових делегацій на спільному симпозіумі в Пекіні висловилися за стриманий підхід при врегулюванні проблеми визначення статусу Єрусалиму, висловивши обопільне прагнення до ї політичного вирішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Китайської Народної Республіки.
"Обидві сторони наголосили на необхідності посилення ролі поміркованих позицій. <...> Відповідно до їх висловлювань, шляхом співпраці суспільство Палестини і Ізраїлю в змозі довести двом народам і їх керівництву, що обидві держави здатні стати по відношенню один до одного мирними партнерами, досягнувши політичних домовленостей ", - наголошується в заяві, опублікованій на сайті відомства за підсумками дводенного заходу.
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Як випливає з документу, в ході симпозіуму учасники прийшли до взаєморозуміння з приводу того, що проблема Єрусалиму повинна вирішуватися з опорою на принципи дводержавного рішення. "Це єдино вірна програма. <...> Палестинський і ізраїльський лідери повинні повернутися до офіційного виконання своїх зобов'язань за даним проектом", - наводить китайське міністерство єдину позицію, озвучену обома сторонами.
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На симпозіумі представники Палестини та Ізраїлю висловили зацікавленість в тому, щоб міжнародна громадськість сприяла процесу мирного врегулювання відносин між сторонами. Як палестинці, так і ізраїльтяни вказали на важливу роль Китаю та висловили схвалення з приводу ініціативи КНР, яка надала їм майданчик для обговорення перспектив поліпшення двосторонніх зв'язків.
Як зазначало раніше УНН, Україна та Грузія не брали участі у голосуванні щодо резолюції, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.