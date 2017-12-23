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Представители Палестины и Израиля на симпозиуме в Китае высказались за политический диалог

Киев • УНН

 • 8802 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Представители палестинской и израильской правительственных делегаций на совместном симпозиуме в Пекине высказались за сдержанный подход при урегулировании проблемы определения статуса Иерусалима, выразив обоюдное стремление к й политического решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД КНР.

Представители Палестины и Израиля на симпозиуме в Китае высказались за политический диалог

“Обе стороны подчеркнули необходимость усиления роли умеренных позиций. <...> Согласно их высказываниям, путем сотрудничества общество Палестины и Израиля в состоянии доказать двум народам и их руководству, что оба государства способны стать по отношению друг к другу мирными партнерами, достигнув политических договоренностей”, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства по итогам двухдневного мероприятия.

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Как следует из документа, в ходе симпозиума участники пришли к взаимопониманию по поводу того, что проблема Иерусалима должна решаться с опорой на принципы двухгосударственного решения. “Это единственно верная программа. <...> Палестинский и израильский лидеры должны вернуться к официальному выполнения своих обязательств по данному проекту”, — приводит китайское министерство единую позицию, озвученную обеими сторонами.

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На симпозиуме представители Палестины и Израиля выразили заинтересованность в том, чтобы международная общественность способствовала процессу мирного урегулирования отношений между сторонами. Как палестинцы, так и израильтяне указали на важную роль Китая и выразили одобрение по поводу инициативы КНР, которая дала им площадку для обсуждения перспектив улучшения двусторонних связей.

Как отмечал ранее УНН, Украина и Грузия не принимали участия в голосовании по резолюции, призывающей страны не признавать Иерусалим столицей Израиля.

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