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Представники НАТО відвідають Одесу на затвердження "Чорноморського пакету"

Представники НАТО відвідають Одесу на затвердження "Чорноморського пакету"

Київ • УНН

 • 6456 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Північноатлантична Рада під час візиту до України відвідає Одесу на затвердження “Чорноморського пакету” — низки заходів допомоги Україні і Грузії в Чорному морі. Про це в інтерв’ю виданню “Громадське” розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.

“Ми очікуємо приїзду НАТО, тобто так званої північноатлантичної Ради, яка повинна приїхати в Київ та Одесу. І частина одеського візиту — це якраз символічний крок з боку НАТО, який має відбутися на затвердження так званого Чорноморського пакету. Чорноморський пакет — це набір заходів для допомоги Україні у відновленні спроможностей на Чорному і Азовському морях, на всій акваторії”, — сказав Міністр.

Нагадаємо, 4 квітня поточного року НАТО узгодив пакет заходів по удосконаленню ситуаційної обізнаності та по активізації підтримки Грузії і України в таких напрямках, як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань і обмін інформацією.

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