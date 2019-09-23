Представители НАТО посетят Одессу на утверждение "Черноморского пакета"

“Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемой североатлантического Совета, который должен приехать в Киев и Одессу. И часть одесского визита — это как раз символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета. Черноморский пакет — это набор мероприятий для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории”, — сказал министр.

Напомним, 4 апреля текущего года НАТО согласовал пакет мер по совершенствованию ситуационной осведомленности и по активизации поддержки Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведение учений и обмен информацией.