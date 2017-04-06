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Представники Міноборони і НАТО обговорили оборонну реформу в Україні

Представники Міноборони і НАТО обговорили оборонну реформу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак провів зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, на якій обговорили питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом, проведення в Україні оборонної реформи. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

Сторони обговорили питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом, проведення в Україні оборонної реформи, а також виконання заходів з реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО Україні.

“Обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишається напруженою. Крім того, неабияку стурбованість викликають спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі „Захід-2017“, які відбудуться восени цього року”, — зазначив І.Руснак.

За його словами Україна взяла курс на проведення глибокої оборонної реформи та приведення сил оборони до стандартів НАТО.

“На цей час в Україні прийнято всі стратегічні документи оборонного планування, підготовка яких здійснювалася за участю експертів Альянсу. Створений Комітет реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України, яким опрацьовано Дорожню карту оборонної реформи”, — повідомив І.Руснак.

Під час зустрічі сторони обговорили напрями подальшого розвитку співробітництва України та Альянсу і провели попередню оцінку реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО Україні.

Як повідомляв УНН, А.Парубій запропонує ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо порушення прав людини в ОРДЛО.

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