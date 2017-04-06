Представители Минобороны и НАТО обсудили оборонную реформу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак провел встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, на которой обсудили вопросы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, проведение в Украине оборонной реформы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, проведение в Украине оборонной реформы, а также выполнение мероприятий по реализации Комплексного пакета помощи НАТО Украине.
"Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Кроме того, обеспокоенность вызывают общие стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года ", - отметил И.Руснак.
По его словам Украина взяла курс на проведение глубокой военной реформы и приведения сил обороны к стандартам НАТО.
"В настоящее время в Украине приняты все стратегические документы военного планирования, подготовка которых осуществлялась при участии экспертов Альянса. Создан Комитет реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, которым обработаны Дорожную карту оборонной реформы ", - сообщил И.Руснак.
Во время встречи стороны обсудили направления дальнейшего развития сотрудничества Украины и Альянса и провели предварительную оценку реализации Комплексного пакета помощи НАТО Украине.
Как сообщал УНН, Парубий предложит ПА НАТО принять резолюцию о нарушении прав человека в ОРДЛО.