Представители Минобороны и НАТО обсудили оборонную реформу в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61357 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120919 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113987 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105218 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107287 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители Минобороны и НАТО обсудили оборонную реформу в Украине

Представители Минобороны и НАТО обсудили оборонную реформу в Украине

Киев  •  УНН

 • 12755 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак провел встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, на которой обсудили вопросы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, проведение в Украине оборонной реформы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, проведение в Украине оборонной реформы, а также выполнение мероприятий по реализации Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

"Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Кроме того, обеспокоенность вызывают общие стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года ", - отметил И.Руснак.

По его словам Украина взяла курс на проведение глубокой военной реформы и приведения сил обороны к стандартам НАТО.

"В настоящее время в Украине приняты все стратегические документы военного планирования, подготовка которых осуществлялась при участии экспертов Альянса. Создан Комитет реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, которым обработаны Дорожную карту оборонной реформы ", - сообщил И.Руснак.

Во время встречи стороны обсудили направления дальнейшего развития сотрудничества Украины и Альянса и провели предварительную оценку реализации Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Как сообщал УНН, Парубий предложит ПА НАТО принять резолюцию о нарушении прав человека в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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