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Представники Канади відвідали лінію зіткнення на Донбасі

Представники Канади відвідали лінію зіткнення на Донбасі

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Делегація Міністерства національної оборони Канади на чолі із заступником Міністра національної оборони Канади з політичних питань Пітером Хаммершмідтом відвідала район проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує УНН.

Зазначається, що іноземних гостей супроводжували заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук та командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

"Головна мета візиту — ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил та засобів поблизу населеного пункту Золоте. Крім того, канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у цей же день канадська делегація відвідала Авдіївку, де ознайомилась з обстановкою на лінії зіткнення. 

"В ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовились й надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, передусім в рамках місії "UNIFIER", а також в напрямках розвитку військово-медичної галузі. Канадці підтвердили намір в подальшому розвивати матеріально-технічну допомогу задля покращення спроможностей підрозділів Збройних Сил України", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Трюдо назвав пріоритетним завданням глави МЗС Канади захищати Україну.

Українські Національні Новини

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