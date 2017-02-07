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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Представники ГПУ відвідали з робочим візитом штаб-квартиру РЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, розпочато робочий візит делегації Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України на чолі з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком до штаб-квартири Ради Європи. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Представники ГПУ відвідали з робочим візитом штаб-квартиру РЄ

Метою поїздки є ознайомлення її учасників з організацією та функціонуванням Європейського суду з прав людини, у тому числі методикою постійного дослідження та узагальнення судової практики даної установи, а також участь у зустрічах з представниками інших інституцій Ради Європи.

Під час візиту розпочато обговорення питань, пов’язаних із практикою Європейського суду з прав людини у розрізі рішень у справах щодо України, які стосуються прокурорської діяльності у контексті застосування окремих статей Європейської конвенції з прав людини.

У відомстві зазначають, що вказаний візит делегації органів прокуратури України до Французької Республіки є послідовним кроком на шляху плідного співробітництва відомства із Радою Європи у сфері верховенства права та захисту прав і свобод людини.

Як повідомляв УНН, делагація представництва ЄС в Україні відвідала лікарню ім. Мечникова у Дніпрі.

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