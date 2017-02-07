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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители ГПУ посетили с рабочим визитом штаб-квартиру Совета Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, начато рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры Украины и Национальной академии прокуратуры Украины во главе с первым заместителем Генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком в штаб-квартиру Совета Европы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Представители ГПУ посетили с рабочим визитом штаб-квартиру Совета Европы

Целью поездки является ознакомление ее участников с организацией и функционированием Европейского суда по правам человека, в том числе методике постоянного исследования и обобщения судебной практики данного учреждения, а также участие во встречах с представителями других институтов Совета Европы.

Во время визита начато обсуждение вопросов, связанных с практикой Европейского суда по правам человека в разрезе решений по делам в отношении Украины, которые касаются прокурорской деятельности в контексте применения отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

В ведомстве отмечают, что указанный визит делегации органов прокуратуры Украины во Французскую Республику является последовательным шагом на пути плодотворного сотрудничества ведомства с Советом Европы в сфере верховенства права и защиты прав и свобод человека.

Как сообщал УНН, делагация представительства ЕС в Украине посетила больницу им. Мечникова в Днепре.

Украинские Национальные Новости

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