Представители ГПУ посетили с рабочим визитом штаб-квартиру Совета Европы

Целью поездки является ознакомление ее участников с организацией и функционированием Европейского суда по правам человека, в том числе методике постоянного исследования и обобщения судебной практики данного учреждения, а также участие во встречах с представителями других институтов Совета Европы.

Во время визита начато обсуждение вопросов, связанных с практикой Европейского суда по правам человека в разрезе решений по делам в отношении Украины, которые касаются прокурорской деятельности в контексте применения отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

В ведомстве отмечают, что указанный визит делегации органов прокуратуры Украины во Французскую Республику является последовательным шагом на пути плодотворного сотрудничества ведомства с Советом Европы в сфере верховенства права и защиты прав и свобод человека.

Как сообщал УНН, делагация представительства ЕС в Украине посетила больницу им. Мечникова в Днепре.