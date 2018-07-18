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Представники Червоного хреста зустрінуться з родинами українських політв’язнів

Представники Червоного хреста зустрінуться з родинами українських політв’язнів

Київ • УНН

 • 10710 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Представники Міжнародного комітету Червоного хреста в України протягом липня-серпня зустрінуться з родинами українських політв’язнів, яких утримують в Росії. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном, передає УНН.

"У підсумку тривалих перемовин ми домовились, що протягом липня-серпня організуємо зустріч представників МКЧХ з родинами українських політв’язнів, щоб вони мали змогу написати особисто звернення до Червоного Хреста з проханням відвідати членів їх родин", - повідомила Денісова.

Також сторони домовились зустрітись з головою Регіональної делегації МКЧХ в РФ одразу, як він повернеться з відпустки.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує найближчим часом подати черговий позов проти Росії до Європейського Суду з Прав людини стосовно українських політв’язнів. Його досі не подали, оскільки сподівались на врегулювання питання з політв’язнями дипломатичним шляхом.

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