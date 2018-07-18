Представники Червоного хреста зустрінуться з родинами українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Представники Міжнародного комітету Червоного хреста в України протягом липня-серпня зустрінуться з родинами українських політв’язнів, яких утримують в Росії. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном, передає УНН.
"У підсумку тривалих перемовин ми домовились, що протягом липня-серпня організуємо зустріч представників МКЧХ з родинами українських політв’язнів, щоб вони мали змогу написати особисто звернення до Червоного Хреста з проханням відвідати членів їх родин", - повідомила Денісова.
Також сторони домовились зустрітись з головою Регіональної делегації МКЧХ в РФ одразу, як він повернеться з відпустки.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує найближчим часом подати черговий позов проти Росії до Європейського Суду з Прав людини стосовно українських політв’язнів. Його досі не подали, оскільки сподівались на врегулювання питання з політв’язнями дипломатичним шляхом.