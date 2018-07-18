Представители Красного креста встретятся с семьями украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Представители Международного комитета Красного креста в Украине в течение июля-августа встретятся с семьями украинских политзаключенных, содержащихся в России. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманном, передает УНН.
"В итоге длительных переговоров мы договорились, что в течение июля-августа организуем встречу представителей МККК с семьями украинских политзаключенных, чтобы они могли написать лично обращение к Красному Кресту с просьбой посетить членов их семей", - сообщила Денисова.
Также стороны договорились встретиться с главой Региональной делегации МККК в РФ сразу, как он вернется из отпуска.
Напомним, Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных. Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем.