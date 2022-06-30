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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Представники Бундестагу відвідали Бучу, Ірпінь та Бородянку

Представники Бундестагу відвідали Бучу, Ірпінь та Бородянку

Київ • УНН

 • 101172 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Четверо депутатів німецького Бундестагу відвідали зруйновані російськими окупантами Бучу, Ірпінь та Бородянку на Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Деталі

Серед членів делегації, які відвідали Київщину: керівник комітету у закордонних справах Бундестагу Томас Ередль та член комітету Кнут Абрахам. А також парламентарі, члени комітету з питань оборони Бундестагу Серап Гюлер та Керстін Вірегге.

"Німецькі парламентарі на власні очі змогли побачити наслідки звірств росії: найстрашніші місця Ірпеня та Бучі, наслідки авіаударів по цивільних об’єктах в Бородянці. Це глибоко вразило наших колег", – зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу", співголова Україно-німецької міжпарламентської групи дружби Галина Янченко.

Головною темою, яку українські парламентарі обговорили з німецькими колегами, була зброя для України.

"Ми подякували Німеччині за вже надану Україні підтримку та перші надходження зброї. Водночас темпи надання озброєння можуть бути швидшими. Для нас це означає можливість зберегти наші міста від руйнувань та врятувати тисячі невинних життів", – підсумувала Янченко.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у кулуарах саміту у Мадриді заявив, що союзники по НАТО і далі постачатимуть Україні стільки зброї, скільки буде потрібно.

Українські Національні Новини

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