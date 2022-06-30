Представители Бундестага посетили Бучу, Ирпень и Бородянку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Четверо депутатов немецкого Бундестага посетили разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".
Детали
Среди членов делегации, которые посетили Киевскую область: руководитель комитета по иностранным делам Бундестага Томас Эредль и член комитета Кнут Абрахам. А также парламентарии, члены комитета по обороне Бундестага Серап Гюлер и Керстин Вирегге.
"Немецкие парламентарии собственными глазами смогли увидеть последствия зверств россии: самые страшные места Ирпеня и Бучи, последствия авиаударов по гражданским объектам в Бородянке. Это глубоко поразило наших коллег", – отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа", сопредседатель Украино-немецкой межпарламентской группы дружбы Галина Янченко.
Главной темой, которую украинские парламентарии обсудили с немецкими коллегами, было оружие для Украины.
"Мы поблагодарили Германию за уже оказанную Украине поддержку и первые поступления оружия. В то же время темпы предоставления вооружения могут быть быстрее. Для нас это означает возможность сохранить наши города от разрушений и спасти тысячи невинных жизней", – подытожила Янченко.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита в Мадриде заявил, что союзники по НАТО и дальше будут поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется.