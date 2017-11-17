Представники 16-х країн світу подали заявки на побудову музею Революції гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. До участі у конкурсі побудови “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музей Революції Гідності” було подано 66 заявок з 16 країн світу. Про це сьогодні під час брифінгу на тему “Стан проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності” сказав представник компанії — організатору конкурсу “Рhase 1” Бенджамін Хоссбах, передає УНН.
“Ми залучили професіоналів з таких країн як Фінляндія, Швейцарія, Німеччина та Польща. До справи долучені архітектори та художники, а також як і працівники державних органів, так і індивідуальні професіонали”, — сказав представник компанії-організатора конкурсу Бенджамін Хоссбах.
Він додав, що на сьогодні було отримано 66 заявок від потенційних учасників конкурсу, серед них представники 16 країн, з них 50% заявників представники з України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатором конкурсу побудови Музею революції гідності стала німецька компанія
Крім того, за його словами, сьогодні буде відомо, хто візьме участь у конкурсі, а вже завтра відбудеться засідання журі, які в процесі своєї роботи приймуть рішення щодо результатів конкурсу.
“В січні відбудеться презентація ідеї конкурсантів, всі проекти подані на конкурс є анонімними, тобто для журі вони будуть (просто пронумеровані — ред.)”, — зазначив Бенджамін Хоссбах.
Як повідомляв УНН, згідно з розпорядженням Кабміну Міністерство культури України визначено відповідальним центральним органом виконавчої влади щодо забезпечення проведення конкурсу проектів на кращу проекту пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — музей Революції Гідності" (м. Київ)”.