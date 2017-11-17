Представители 16-х стран мира подали заявки на строительство музея Революции достоинства

"Мы привлекли специалистов из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. К делу приобщены архитекторы и художники, а также как и работники государственных органов, так и индивидуальные профессионалы," - сказал представитель компании-организатора конкурса Бенджамин Хоссбах.

Он добавил, что на сегодняшний день было получено 66 заявок от потенциальных участников конкурса, среди них представители 16 стран, из них 50% заявителей представители Украины.

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Кроме того, по его словам, сегодня будет известно, кто примет участие в конкурсе, а уже завтра состоится заседание жюри, которые в процессе своей работы примут решение о результатах конкурса.

"В январе состоится презентация идеи конкурсантов, все проекты представлены на конкурс являются анонимными, то есть для жюри они будут (просто пронумерованы - ред.)", - отметил Б.Хоссбах.

Как сообщал УНН, согласно распоряжению Кабмина Министерство культуры Украины определено ответственным центральным органом исполнительной власти по обеспечению проведения конкурса проектов на лучшую проекта предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" (г.Киев) ".