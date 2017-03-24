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Актуальне
Представника НАЗК призначили координатором Стамбульського плану

Представника НАЗК призначили координатором Стамбульського плану

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Представника Національного агентства з питань запобігання корупції призначено національним координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, координатором призначено керівника Департаменту антикорупційної політики апарату НАЗК Богдана Шапку.

На національного координатора покладено обов’язки вживати заходів щодо координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з реалізацією Стамбульського плану дій, та отримувати в установленому порядку від них відповідну інформацію, проводити моніторинг реалізації Стамбульського плану дій, налагоджувати співробітництво з національними органами країн — членів Стамбульського плану дій тощо.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” НАЗК забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, а також координує виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики. Україна є учасницею Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яким передбачено визначення Урядами країн-учасниць національних координаторів, які представлятимуть країну в міжнародних контактах, пов’язаних з його виконанням.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду два протоколи щодо посадовців Мінприроди.

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