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Представителя НАПК назначили координатором Стамбульского плана

Представителя НАПК назначили координатором Стамбульского плана

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции назначен национальным координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, координатором назначен руководитель Департамента антикоррупционной политики аппарата НАПК Богдан Шапка.

На национального координатора возложены обязанности принимать меры по координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с реализацией Стамбульского плана действий, и получать в установленном порядке от них соответствующую информацию, проводить мониторинг реализации Стамбульского плана действий, налаживать сотрудничество с национальными органами стран - членов Стамбульского плана действий и тому подобное.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" НАПК обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, а также координирует выполнение международных обязательств в сфере формирования и реализации антикоррупционной политики. Украина является участницей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривающей определение правительствами стран-участниц национальных координаторов, которые будут представлять страну в международных контактах, связанных с его выполнением.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд два протокола в отношении должностных лиц Минприроды.

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