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Представник Зеленського у КСУ: підстав для відставки Венедіктової наразі немає

Представник Зеленського у КСУ: підстав для відставки Венедіктової наразі немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Наразі немає підстав для відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової. Про це сказав представник Президента у КСУ, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Наразі підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з’являться, тоді, знову ж таки, будемо оцінювати. Ви знаєте, тут треба вже дивитися, якщо будуть конкретні претензії до генерального прокурора (які були, на превеликий жаль, до попереднього генерального прокурора, за відставку якого я проголосував). Якщо будуть до цього генерального прокурора, не зважаючи на дружні відносини, я буду бачити, що він не виконав, чи допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків - то вже буду визначатись і, думаю, що буду голосувати за відставку будь-якого прокурора, якщо він не буде виконувати, скажімо так, ті функції, які він має виконувати, і буде займати недержавницьку позицію", – сказав Веніславський.

Він зазначив, що Ірина Венедіктова "є більш ефективним генеральним прокурором України, ніж її попередник Руслан Рябошапка".

"Вона мені постійно надсилає інформацію про результати діяльності Офісу генерального прокурора. Я бачу дійсно, результатів діяльності дуже багато. Просто що можливо не всі, скажімо так, розуміють, що окрім ТОП-чиновників, які б мали сидіти, я також у цьому зацікавлений, щоб нарешті ТОП-політики, які вчинили протиправні дії, вони дійсно відбували заслужене покарання... Але дуже багато різноманітних злочинів розслідується Офісом генерального прокурора, пред’являються звинувачення… Звичайно, завжди є завищені очікування, коли хочеться "все і зразу". Все і одразу, в силу різних причин, не виходить. Але, я думаю, що результати вона продемонструє. Ми очікуємо, що до кінця цього року будуть більш, такі, вже цікаві результати діяльності Офісу генерального прокурора", - додав представник Зеленського.

За його словами, раніше вони "спілкувались частіше", а зараз перетинаються на нарадах.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не проти восени влаштувати обіцяну "весну з посадками".

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