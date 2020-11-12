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Представитель Зеленского в КСУ: оснований для отставки Венедиктовой пока нет

Представитель Зеленского в КСУ: оснований для отставки Венедиктовой пока нет

Киев  •  УНН

 • 15486 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пока нет оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сказал представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, тогда, опять же, будем оценивать. Вы знаете, тут надо уже смотреть, если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал). Если будут к этому генеральному прокурору, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что он не выполнил, либо допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям - это уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять, скажем так, те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - сказал Вениславский.

Он отметил, что Ирина Венедиктова "является более эффективным генеральным прокурором Украины, чем ее предшественник Руслан Рябошапка".

"Она мне постоянно направляет информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Я вижу действительно, что результатов деятельности очень много. Просто что возможно не все, скажем так, понимают, что кроме ТОП-чиновников, которые должны сидеть, я тоже в этом заинтересован, чтобы наконец ТОП-политики, совершившие противоправные действия, они действительно отбывали заслуженное наказание... Но очень много различных преступлений расследуется Офисом генерального прокурора, предъявляются обвинения... Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется "все и сразу". Все и сразу, в силу разных причин, не получается. Но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будут более такие, уже интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", - добавил представитель Зеленского.

По его словам, раньше они "общались чаще", а сейчас пересекаются на совещаниях.

Напомним, в сентябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не против осенью устроить обещанную "весну с посадками".

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