Представник ЄС: бачу прогрес у переговорах із США щодо сталі та акумуляторних копалин

Цитата

"Ми досягаємо певного прогресу, але також ми бачимо, що це непрості дискусії", — сказав Домбровскіс.

Деталі

Валдіс Домбровскіс заявив, що блок хоче швидко рухатися до торгової угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин для акумуляторів електромобілів і висловив оптимізм щодо досягнення угоди з Вашингтоном про екологічно чисту сталь та алюміній до жовтня.

Однак, як зазначає джерело, Домбровскіс, заявив, що він не може надати жодних подробиць щодо термінів досягнення угоди між США та ЄС після швидкої угоди між Вашингтоном і Токіо наприкінці березня.

"Ми бачимо цю американо-японську угоду як хорошу основу для дискусій, хорошу основу для рішень, і, по суті, ми не бачимо причин, чому з нами повинні поводитися гірше, ніж з Японією", – сказав Домбровскіс під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтоні.

Водночас Домбровскіс сказав, що ключовими параметрами з боку ЄС є те, що угода повинна призвести до "повного скасування" тарифів США на метали ЄС, а також угоди про квоти. Створення клубу зелених металів також має відповідати правилам Світової організації торгівлі, додав він.

Доповнення

Очікується, що у вівторок Міністерство фінансів США повідомить, які транспортні засоби матимуть обмежений доступ до американських податкових пільг у розмірі до 7500 доларів США на основі вартості мінералів і компонентів для акумуляторів, які надходять із США або вільного торгового партнера.

Нагадаємо

Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінці 2024 року.