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Представитель ЕС: вижу прогресс в переговорах с США по стали и аккумуляторным ископаемым

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что видит определенный прогресс в переговорах с США по стали и аккумуляторным ископаемым. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

"Мы достигаем определенного прогресса, но также мы видим, что это непростые дискуссии", — сказал Домбровскис.

Детали

Валдис Домбровскис заявил, что блок хочет быстро двигаться к торговому соглашению с Соединенными Штатами по полезным ископаемым для аккумуляторов электромобилей и выразил оптимизм относительно достижения соглашения с Вашингтоном об экологически чистой стали и алюминии к октябрю.

Однако, как отмечает источник, Домбровскис, заявил, что он не может предоставить никаких подробностей относительно сроков достижения соглашения между США и ЕС после быстрого соглашения между Вашингтоном и Токио в конце марта.

"Мы видим это американо-японское соглашение как хорошую основу для дискуссий, хорошую основу для решений, и, по сути, мы не видим причин, почему с нами должны обращаться хуже, чем с Японией", – сказал Домбровскис во время встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

В то же время Домбровскис сказал, что ключевыми параметрами со стороны ЕС является то, что соглашение должно привести к "полной отмене" тарифов США на металлы ЕС, а также соглашения о квотах. Создание клуба зеленых металлов также должно соответствовать правилам Всемирной торговой организации, добавил он.

Дополнение

Ожидается, что во вторник Министерство финансов США сообщит, какие транспортные средства будут иметь ограниченный доступ к американским налоговым льготам в размере до 7500 долларов США на основе стоимости минералов и компонентов для аккумуляторов, которые поступают из США или свободного торгового партнера.

Напомним

Украина ожидает продления беспошлинной торговли с ЕС до конце 2024 года.

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