Представник України в ООН зустрівся з новим постпредом США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко зустрівся з новим постпредом США Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на Twitter.
“В.Єльченко зустрівся з постійним представником США при ООН Ніккі Хейлі. Обговорили співпрацю напередодні українського головування в Раді безпеки,” — йдеться в повідомленні.
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Кандидатуру Н.Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували “проти”. Н.Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна.
31 января 2017 г.
В.Єльченко зустрівся з постійним представником #США при ООН Ніккі Хейлі. Обговорили співпрацю напередодні українського головування в Радбезі pic.twitter.com/Gp92RXRoWp— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.