Представитель Украины в ООН встретился с новым постпредом США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко встретился с новым постпредом США Никки Хейли, передает УНН со ссылкой на Twitter.
"Ельченко встретился с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Обсудили сотрудничество накануне украинского председательства в Совете безопасности ", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель Украины в ООН обратился с письмом к генсеку в связи с ситуацией в Авдеевке
Кандидатуру Н.Хейли поддержали 96 из 100 сенаторов. Только четыре сенатора голосовали "против". Н.Хейли является действующим губернатором штата Южная Каролина.
31 января 2017 г.
Ельченко встретился с постоянным представителем # США при ООН Никки Хейли. Обсудили сотрудничество накануне украинского председательства в Совбезе pic.twitter.com/Gp92RXRoWp- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.