Представник України у ТКГ від ОРДЛО вважає призначення Кравчука "номінальним"

"Мені складно коментувати призначення Леоніда Кравчука у ТКГ, як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якої до кінця не ясний. Єдине, що можу сказати - треба розуміти, що посада ця номінальна. Леонід Кучма формально очолював ТКГ до цього тижня, але я жодного разу з ним не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував його участі. Як буде з Леонідом Кравчуком - ще не знаю. Але у будь-якому випадку, слід пам'ятати, що українська делегація у Мінську не може прийняти або підписати нічого такого, з чим буде не погоджується керівництво країни", - написав Казанський.

Також він прокоментував інтерв'ю Кравчука, де той розповів що "готовий йти на компроміси".

«"І з цього приводу у мене є одна ремарка. Насправді, Україна під час "мінських перемовин" йшла на компроміси вже не раз. Наприклад, ще у 2014 році був прийнятий і підписаний президентом "Закон про особливий статус Донбасу", який потім пролонговувався щороку. А восени 2019 року Україна погодилася на імплементацію "формули Штайнмайєра", що також викликало серйозне несприйняття у частині українського суспільства", - додав Казанський.

За його словами, у свою чергу Росія - на компроміси не йшла жодного разу.

"Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах у ТКГ - буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси у такій ситуації", - підсумував Казанський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі першого президента України Леоніда Кравчука, визначивши його головою делегації, і вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму.