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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84215 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105971 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 110862 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112830 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102763 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Представитель Украины в ТКГ от ОРДЛО считает назначение Кравчука "номинальным"

Представитель Украины в ТКГ от ОРДЛО считает назначение Кравчука "номинальным"

Киев  •  УНН

 • 14238 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе от ОРДЛО Денис Казанский заявил, что введение в состав делегации ТКГ первого президента Украины Леонида Кравчука комментировать сложно, так как смысл этого до конца не понятен и эта должность номинальная. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю. Но в любом случае, следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", - написал Казанский.

Также он прокомментировал интервью Кравчука, где тот рассказал, что "готов идти на компромиссы".

"И по этому поводу у меня есть одна ремарка. На самом деле, Украина в ходе "минских переговоров" шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году - был принят и подписан президентом "Закон об особом статусе Донбасса", который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 года Украина согласилась на имплементацию "формулы Штайнмайера", что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - добавил Казанский.

По его словам, в свою очередь Россия на компромиссы не шла ни разу.

"Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - подытожил Казанский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе первого президента Украины Леонида Кравчука, определив его главой делегации, и вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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