Представитель Украины в ТКГ от ОРДЛО считает назначение Кравчука "номинальным"

"Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю. Но в любом случае, следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", - написал Казанский.

Также он прокомментировал интервью Кравчука, где тот рассказал, что "готов идти на компромиссы".

"И по этому поводу у меня есть одна ремарка. На самом деле, Украина в ходе "минских переговоров" шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году - был принят и подписан президентом "Закон об особом статусе Донбасса", который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 года Украина согласилась на имплементацию "формулы Штайнмайера", что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - добавил Казанский.

По его словам, в свою очередь Россия на компромиссы не шла ни разу.

"Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - подытожил Казанский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе первого президента Украины Леонида Кравчука, определив его главой делегации, и вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму.