Представник слідчої групи Ірану має приїхати в Україну – Данілов

КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна очікує на приліт представника слідчої групи Ірану, що займається розслідуванням катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 “Міжнародних авіаліній України” в республіці. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.