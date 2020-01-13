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Представник слідчої групи Ірану має приїхати в Україну – Данілов

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна очікує на приліт представника слідчої групи Ірану, що займається розслідуванням катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 “Міжнародних авіаліній України” в республіці. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

“За словами Данілова, нині українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що, зі слів секретаря РНБО України, частина експертної групи, зокрема рятувальники, які з першого дня працювали на місці трагедії, повертаються до України.

“Основна частина експертів залишається в Тегерані”, — додав він.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.

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