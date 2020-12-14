Представник “Шахтаря”: ми повинні виграти Лігу Європи

Фахівець пригадав колишнього директора “гірників” Патріка фон Ліувена.

“Ми жодного разу не зустрічалися з цим клубом, проте в нас гарні взаємини, адже там працює колишній директор нашої Академії Патрік фон Ліувен. Ми постійно з ним на зв’язку, в контакті, він приїздив до України, до Києва. Патрік здійснив дуже серйозну роботу в нас у клубі, коли був директором Академії, й досі наші тренери його пам’ятають. У „Маккабі“ він теж очолює Академію, навіть зараз функції більші — він фактично спортивний директор. Його там серйозно поважають, тому що насправді він фахівець гарного рівня. Що ж до жеребкування, я вважаю, ми мусимо проходити, адже якщо ми „Маккабі“ не здолаємо, то тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи”, — наголосив Палкін.

Про цілі на турнір він сказав наступне: “Ми маємо вигравати цей турнір. Якщо минулого сезону дісталися півфіналу, то наразі слід зробити ще один ривок, ще один крок — до фіналу”.

Зауважимо, що свої матчі в Лізі Європи “Шахтар” проведе 18 і 25 лютого.