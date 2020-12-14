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Представитель "Шахтера": мы должны выиграть Лигу Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин рассказал об отношении к будущему сопернику клуба по Лиге Европы “Маккаби” из Тель-Авива, передает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

Представитель "Шахтера": мы должны выиграть Лигу Европы

Специалист вспомнил бывшего директора “горняков” Патрика фон Лиувена.

“Мы ни разу не встречались с этим клубом, однако у нас хорошие отношения, ведь там работает бывший директор нашей Академии Патрик фон Лиувен. Мы постоянно с ним на связи, в контакте, он приезжал в Украину, в Киев. Патрик проделал очень серьезную работу у нас в клубе, когда был директором Академии, до сих пор наши тренеры его помнят. В „Маккаби“ он тоже возглавляет Академию, даже сейчас функции большие — он фактически спортивный директор. Его там серьезно уважают, потому что в действительности он специалист хорошего уровня. Что касается жеребьевки, я считаю, мы должны проходить, ведь если мы „Маккаби“ не одолеем, то тогда вообще нет смысла не только в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы”, — подчеркнул Палкин.

О целях на турнир он сказал следующее: “Мы должны выиграть этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то сейчас следует сделать еще один рывок, еще один шаг — в финал”.

Заметим, что свои матчи в Лиге Европы “Шахтер” проведет 18 и 25 февраля.

Украинские Национальные Новости

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