Представник Росії назвав ОБСЄ причину прийняття указу про громадянство для жителів Донбасу

КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступник постійного представника Росії при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Дмитро Балакін на засіданні її постійної ради пояснив, чому російська влада прийняла рішення спростити процес отримання громадянства для жителів так званих “Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР)”, передає російське агентство ТАСС, повідомляє УНН.