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Представник Росії назвав ОБСЄ причину прийняття указу про громадянство для жителів Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступник постійного представника Росії при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Дмитро Балакін на засіданні її постійної ради пояснив, чому російська влада прийняла рішення спростити процес отримання громадянства для жителів так званих “Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР)”, передає російське агентство ТАСС, повідомляє УНН.

Це, за його словами, було зроблено, тому що на думку РФ — Київ позбавив цих людей “чи не всіх законних прав” і виключив з політичних і соціально-економічних процесів в Україні.

Таким чином, жителі Донбасу, заявив Балакін, де-факто стали “безправними особами на території рідної держави”.

У зв’язку з цим, зазначив зампостпреда, Москва, “керуючись виключно гуманітарними міркуваннями, прийняла рішення надати можливість набуття жителями окремих районів Донбасу російського громадянства в спрощеному порядку”.

“Ні про яку примусову загальну паспортизацію... мова не йде”, — підкреслив Балакін.

Нагадуємо, МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

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