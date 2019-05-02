Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве для жителей Донбасса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106407 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110444 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114071 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142286 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140082 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144961 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130354 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве для жителей Донбасса

Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве для жителей Донбасса

Киев  •  УНН

 • 7968 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Балакин на заседании ее постоянного совета объяснил, почему российские власти приняли решение упростить процесс получения гражданства для жителей так называемых “Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)”, передает российское агентство ТАСС, сообщает УНН.

Это, по его словам, было сделано, потому что по мнению РФ — Киев лишил этих людей “едва ли не всех законных прав” и исключил из политических и социально-экономических процессов в Украине.

Таким образом, жители Донбасса, заявил Балакин, де-факто стали “бесправными лицами на территории родного государства”.

В связи с этим, отметил зампостпреда, Москва, “руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке”.

“Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации... речи не идет”, — подчеркнул Балакин.

Напоминаем, МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Украинские Национальные Новости

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