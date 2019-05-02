Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве для жителей Донбасса

Это, по его словам, было сделано, потому что по мнению РФ — Киев лишил этих людей “едва ли не всех законных прав” и исключил из политических и социально-экономических процессов в Украине.

Таким образом, жители Донбасса, заявил Балакин, де-факто стали “бесправными лицами на территории родного государства”.

В связи с этим, отметил зампостпреда, Москва, “руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке”.

“Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации... речи не идет”, — подчеркнул Балакин.

Напоминаем, МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.