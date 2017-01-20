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Представник Президента у ВР розповів про деталі плану реінтеграції Донбасу

Представник Президента у ВР розповів про деталі плану реінтеграції Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Одним з важливих пунктів плану реінтеграції Донбасу, затвердженого цього тижня, є пункт про те, що молоді з окупованих територій полегшать процедуру отримання українських паспортів і вступ до вищих навчальних закладів. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

“На цьому тижні затверджено план реінтеграції Донбасу. І тут, в першу чергу, нам треба чітко зрозуміти Донбас – це Україна. Президент вкотре повторив, що люди, які наразі перебувають на окупованих територіях - це наші українські громадяни. Ми маємо розуміти, що реінтеграція Донбасу – це наше спільне завдання, яке має нас об’єднувати”, - сказав представник Президента.

З його слів, потрібно "склеювати нашу країну у будь-який спосіб, як би нам не було складно і хто б нам не заважав".

“Одним з важливих пунктів плану реінтеграції Донбасу є пункт про те, що молодь матиме полегшення процедури отримання українських паспортів. Крім цього, вони отримають певні преференції під час вступу до вищих навчальних закладів. Це наразі дуже важливо. Ми маємо продемонструвати і довести українській молоді на окупованих територіях, що ми з ними, ми піклуємося про них, бо вони українські громадяни”, – підкреслив А.Герасимов.

Українські Національні Новини

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