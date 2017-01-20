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Представитель Президента в ВР рассказал о деталях плана реинтеграции Донбасса

Киев • УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Одним из важных пунктов плана реинтеграции Донбасса, утвержденного на этой неделе, есть пункт о том, что молодежи с оккупированных территорий облегчат процедуру получения украинских паспортов и вступление в высшие учебные заведения. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде Артур Герасимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"На этой неделе утвержден план реинтеграции Донбасса. И здесь, в первую очередь, нам нужно четко понять Донбасс - это Украина. Президент в очередной раз повторил, что люди, которые сейчас находятся на оккупированных территориях - это наши украинские граждане. Мы должны понимать, что реинтеграция Донбасса - это наша общая задача, которая должна нас объединять ", - сказал представитель Президента.

По его словам, нужно "склеивать нашу страну в любой способ, как бы нам ни было сложно и кто бы нам не мешал".

"Одним из важных пунктов плана реинтеграции Донбасса есть пункт о том, что молодежи будет облегчена процедура получения украинских паспортов. Кроме этого, они получат определенные преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Это сейчас очень важно. Мы должны продемонстрировать и доказать украинской молодежи на оккупированных территориях, мы с ними, мы заботимся о них, потому что они украинские граждане ", - подчеркнул А.Герасимов.

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