Представлення нового керівника черкаської поліції перенесли
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Представлення нового керівника черкаської поліції, яке мало відбутися завтра, 3 листопада, перенесли на невизначений термін. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ГУНП Черкащини.
Як повідомлялося раніше, на посаду нового керівника Головного управління національної поліції у Черкаській області призначили колишнього начальника Криворізької міської поліції Валерія Лютого.
Додамо, Валерій Лютий у 2013 році був радником міського голови Харкова Геннадія Кернеса з питань транспорту. Очолював поліцію Кривого Рогу з 7 вересня 2015 року.
Як повідомляв УНН, керівник поліції на Черкащині намагався надати хабар за проходження атестації.