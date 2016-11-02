Представление нового руководителя черкасской полиции перенесли

Как сообщалось ранее, на должность нового руководителя Главного управления национальной полиции в Черкасской области назначили бывшего начальника Криворожской городской полиции Валерия Лютого.

Добавим, Валерий Лютый в 2013 году был советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта. Возглавлял полицию Кривого Рога с 7 сентября 2015 года.

Как сообщал УНН, руководитель полиции в Черкасской области пытался дать взятку за прохождение аттестации .