Представление нового руководителя черкасской полиции перенесли
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 2 октября. УНН. Представление нового руководителя черкасской полиции, которое должно было состояться завтра, 3 ноября, перенесли на неопределенный срок. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУНП Черкасской области.
Как сообщалось ранее, на должность нового руководителя Главного управления национальной полиции в Черкасской области назначили бывшего начальника Криворожской городской полиции Валерия Лютого.
Добавим, Валерий Лютый в 2013 году был советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта. Возглавлял полицию Кривого Рога с 7 сентября 2015 года.
Как сообщал УНН, руководитель полиции в Черкасской области пытался дать взятку за прохождение аттестации .