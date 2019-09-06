Представили нового очільника СБУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На посаду начальника 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях призначено Віталія Винниченка, повідомляє УНН з посиланням на сайт Луганської ОДА.
“Новий начальник УСБУ на Луганщині вступив на службу в 2000 році. До призначення на цю посаду Віталій Володимирович Винниченко 15 років працював у Департаменті захисту національної державності СБУ”, — пишуть на сайті.
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Нового очільника представили перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Погуляйко та керівник ГУ полковник Володимир Петриченко.
Нагадаємо, Баканова призначено головою СБУ.