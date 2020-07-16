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Праймеріз на мери Києва: у “Слузі народу” обирали серед п’яти кандидатів

Праймеріз на мери Києва: у “Слузі народу” обирали серед п’яти кандидатів

Київ • УНН

 • 23886 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Фракція “Слуга народу” обирала кандидата на мери Києва серед п’яти осіб. Одна з них з’явилась сьогодні. Про це сказав заступник голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.

“Дійсно, в нас було п’ять кандидатів. Один з’явився навіть сьогодні. Пан Гурін. Демократія. Пан Гурін - відомий урбаніст і теж наш народний депутат. І дійсно, всі кандидати - кожен про своє говорив, і кожен своє бачення давав. Але якщо зібрати це все разом, зібрати в команду і сформувати, наприклад, за допомогою цих людей, і нашу передвиборчу стратегію, з якою буде іти пані Ірина (Верещук - ред.), і стратегію нашого списку до Київської міської ради, який ми зараз активно будемо починати формувати - я думаю, що в нас непогані перспективи в партії “Слуга народу” в Києві. І поборотися за мерське крісло”, - сказав Олександр Корнієнко.

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Він зазначив, що також непогані перспективи поборотися за якісне представлення в Київській міській раді.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним стала Ірина Верещук.

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