Праймеріз на мери Києва: у “Слузі народу” обирали серед п’яти кандидатів

“Дійсно, в нас було п’ять кандидатів. Один з’явився навіть сьогодні. Пан Гурін. Демократія. Пан Гурін - відомий урбаніст і теж наш народний депутат. І дійсно, всі кандидати - кожен про своє говорив, і кожен своє бачення давав. Але якщо зібрати це все разом, зібрати в команду і сформувати, наприклад, за допомогою цих людей, і нашу передвиборчу стратегію, з якою буде іти пані Ірина (Верещук - ред.), і стратегію нашого списку до Київської міської ради, який ми зараз активно будемо починати формувати - я думаю, що в нас непогані перспективи в партії “Слуга народу” в Києві. І поборотися за мерське крісло”, - сказав Олександр Корнієнко.

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Він зазначив, що також непогані перспективи поборотися за якісне представлення в Київській міській раді.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним стала Ірина Верещук.