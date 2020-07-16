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19 березня, 18:42 • 85344 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 127935 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111526 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126158 перегляди

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Ексклюзив
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Арахамія пояснив, чому Верещук переможе Кличка на виборах

Арахамія пояснив, чому Верещук переможе Кличка на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук переможе Віталія Кличка на виборах у мери Києва завдяки інтелектуальній силі. “Слуги народ” в ній більш впевнені, ніж в опоненті. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

“Насправді за Ірину з самого початку були. Тому що жінка кандидат точно може і буде, і переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила - ми в своєму кандидаті набагато впевненіше почуваємо себе, ніж опонент. Я бажаю Ірині, щоб вона перемагала. Ми зробимо від нашої фракції, від нашої партії все, що від нас залежить, для того, щоб надати всі можливі ресурси”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним буде буде Ірина Верещук.

Українські Національні Новини

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