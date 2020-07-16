Арахамія пояснив, чому Верещук переможе Кличка на виборах

“Насправді за Ірину з самого початку були. Тому що жінка кандидат точно може і буде, і переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила - ми в своєму кандидаті набагато впевненіше почуваємо себе, ніж опонент. Я бажаю Ірині, щоб вона перемагала. Ми зробимо від нашої фракції, від нашої партії все, що від нас залежить, для того, щоб надати всі можливі ресурси”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним буде буде Ірина Верещук.