Арахамия объяснил, почему Верещук победит Кличко на выборах

"На самом деле за Ирину с самого начала были. Потому что женщина кандидат точно может и будет, и победит известного спортсмена. Почему? Потому что на ринг они не выйдут, физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила - мы в своем кандидате гораздо увереннее чувствуем себя, чем оппонент. Я желаю Ирине, чтобы она побеждала. Мы сделаем от нашей фракции, от нашей партии все, что от нас зависит, для того, чтобы предоставить все возможные ресурсы", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева. Им будет будет Ирина Верещук.