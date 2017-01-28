Праймеріз французьких соціалістів намагалися атакувати іноземні хакери
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Глава комітету, контролюючого попередні вибори кандидата в президенти Франції від соціалістів, оголосив про кібератаку з-за кордону під час першого туру голосування, передає УНН з посиланням на DW.
У Франції хакери намагалися зламати комп’ютерні системи під час першого туру праймеріз французьких соціалістів, який пройшов 22 січня.
Про це повідомив в п’ятницю, 27 січня, глава комітету, контролюючого попередні вибори кандидата в президенти Франції, Тома Клей в інтерв’ю французькому телеканалу i-Tele.
За його словами, кібератака була успішно відбита. Т.Клей обіцяв розкрити деталі хакерського нападу після другого туру праймеріз, який намічений на 29 січня. Він тільки підкреслив, що за спробою злому стоять хакери з-за кордону.
У другому турі виборів серед соціалістів братимуть участь Бенуа Амон і Манюель Вальс. Внутрішньопартійні попередні вибори вже провели французькі консерватори з партії “Республіканці”, які виграв екс-прем’єр Франсуа Фійон. Балотуватися на вищий державний пост буде і лідер “Національного фронту” Марін Ле Пен.
Вибори нового президента Франції пройдуть в два раунди 23 квітня і 7 травня 2017 року.