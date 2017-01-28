Праймериз французских социалистов пытались атаковать иностранные хакеры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Глава комитета, контролирующего предыдущие выборы кандидата в президенты Франции от социалистов, объявил о кибератаке из-за рубежа во время первого тура голосования, передает УНН со ссылкой на DW.
Во Франции хакеры пытались взломать компьютерные системы во время первого тура праймериз французских социалистов, который прошел 22 января.
Об этом сообщил в пятницу, 27 января, глава комитета, контролирующего предыдущие выборы кандидата в президенты Франции, Тома Клей в интервью французскому телеканалу i-Tele.
По его словам, кибератака была успешно отбита. Т.Клей обещал раскрыть детали хакерского нападения после второго тура праймериз, который намечен на 29 января. Он только подчеркнул, что за попыткой взлома стоят хакеры из-за рубежа.
Во втором туре выборов среди социалистов будут принимать участие Бенуа Амон и Манюэль Вальс. Внутрипартийные предварительные выборы уже провели французские консерваторы из партии "Республиканцы", которые выиграл экс-премьер Франсуа Фийон. Баллотироваться на высший государственный пост будет и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Выборы нового президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017.