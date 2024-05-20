Правила не для всіх: в управлінні ДПС ігнорують подання декларацій до НАЗК

Заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Анна Пужай-Череда, яку звинувачували в організації схем з вимагання коштів у підприємців, жодного разу не подавала декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило про завершення кампанії декларування податку на прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у першому кварталі 2024 року. За даними відомства, нарахування податку на прибуток за три місяці цього року склали 26,7 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Попри вимоги податкової від бізнесу вчасно подавати декларації, самі держслужбовці не дотримуються законодавства в цій царині.

Зокрема, 31 березня сплив строк подання такої звітності державними службовцями, в тому числі і податківцями. УНН вивчає декларації керівництва податкових органів, але, як виявилося, заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Анна Пужай-Череда жодного разу не здавала звітність до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Варто зазначити, що вона працює в податковій з 2016 року. Зокрема, з грудня 2016 року по березень 2020 року Пужай-Череда займала посаду заступниці начальника ГУ ДФС у Запорізькій області. У цей період на її діяльність звертали увагу журналісти, а місцеві підприємці скаржилися на шалений тиск з боку податківців. Представники бізнесу вимагали звільнити Пужай-Череду через те, що вона ніби-то організувала схеми з вимагання коштів.

На одному з засідань Запорізької обласної координаційної ради щодо розвитку підприємництва представники бізнесу заявили про те, що податківці вимагають різні суми за те, щоб не призначати перевірки – від 3 тисяч до 50 тисяч доларів.

Це здирництво. Інакше назвати це не можна. Ми маємо безліч таких фактів. Декілька членів "Бізнес-Союзу" стали жертвами тиску від різних правоохоронних структур. Наприклад, на фірму "Еліт - Дизайн" ДФС знову відновила кримінальне провадження через два роки. Фірмі "Агро-дім", яка працює "по-білому", запропонували "поділитися грошима до бюджету", щоб уникнути перевірок від податкової співпраці з підозрілими контрагентами - заявила тоді заступник "Бізнес-Союзу "Порада" Ірина Лех.

Тоді ж "Бізнес-Союз" вимагав звільнення заступника керівника ГУ ДФС у Запорізькій області Анни Пужай-Череди, яка курувала всі скандальних перевірок.

Як працювала схема

Пужай-Череда спираючись на великий досвід роботи в податкових органах обрала вже "накатану" схему, яка працювала роками. За даними ЗМІ спочатку бізнесу надходило прохання від районного начальника податкової "добровільно" заплатити "до бюджету" кругленьку суму, при цьому йому погрожували перевіркою "з усіма витікаючими" у разі відмови, а потім компанію терміново вносили до плану перевірок.

Податківці навіть не заморочувались над тим, що повідомлення про термінову перевірку надсилалося раніше, ніж вносились зміни у план. Далі відбувалася перевірка, під час якої підприємці мали на першу вимогу надати всі запитані документи. Під час аудиту податківці "виявляли" фіктивне підприємство і в результаті складали акт про необхідність сплати озвученої ними раніше суму.

З приходом на посаду Анни Пужай-Череди схема запрацювала з новою силу, змінилося тільки те, що вирішувати питання підприємцям вже доводилося на рівні обласної ДФС безпосередньо з податківицею.

Адже саме Пужай-Череда головувала в комісії, яка розглядала заперечення підприємця на результати податкової перевірки, які, до речі, ніколи не враховувались.

Що було далі

Під тиском підприємців і заяв про схеми з вимагання коштів, керівництво податкової все ж здалося і звільнило Анну Пужай-Череду з органів Державної фіскальної служби.

Щоб перечекати активну фазу скандалу вона була призначена заступником начальника регіонального відділення Фонду державного майна по м. Києву. Після чотиримісячної перерви, коли пристрасті влаглися, Пужай-Череда вирішила повернутись в податкову. Судячи з усього "заробленого" їй вистачило, щоб отримати пост заступника начальника Офісу великих платників податків ДПС і стати навіть в.о. начальника.

Навіть після реформи вона втрималась у кріслі і дотепер працює заступником начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Представники бізнесу останні кілька років скаржаться на те, що тиск на них з боку податківців дуже збільшився. Тож можна припустити, що Пужай-Череда не забула про "накатану схему" і її масштаби збільшились.

Тому не дивно що в Єдиному реєстрі декларацій НАЗК досі немає жодної декларації Анни Пужай-Череди. Ймовірно посадовиці довелося б довго пояснювати, звідки у неї статки.