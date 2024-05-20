Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  3096 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  163095 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  157115 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183656 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160794 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120233 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124939 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135445 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125613 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118865 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

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Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  294443 просмотра
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15 мая 2024, 10:00  •  338189 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  356428 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554825 просмотра

Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Криминал и ЧП •   •  12280 просмотра
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала

Три вражеских беспилотника "Шахед" были уничтожены силами противовоздушной обороны во Львовской области во время ночного дежурства, не вызвав никаких жертв и повреждений инфраструктуры.

Война •   •  13733 просмотра
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала

В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

В ночь на 20 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136 в Николаевской области, а женщина получила ожоги в результате пожара из-за обломков.

Война •   •  13453 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

Ожидается, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента после сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  13578 просмотра
Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

8 человек получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов за минувшие сутки.

Война •   •  14428 просмотра
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15238 просмотра
Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину

Враг атаковал Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерийский огонь, повредив два дома и хозяйственную постройку, но обошлось без жертв.

Война •   •  14603 просмотра
Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину

Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 493 690 человек личного состава и 7590 танков.

Война •   •  24589 просмотра
Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли, когда их вертолет разбился, подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

политика •   •  28287 просмотра
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.

Война •   •  27130 просмотра
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины