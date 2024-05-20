Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда, которую обвиняли в организации схем по вымогательству средств у предпринимателей, ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило о завершении кампании декларирования налога на прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности в первом квартале 2024 года. По данным ведомства, начисления налога на прибыль за три месяца этого года составили 26,7 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше чем за аналогичный период 2023 года.

Несмотря на требования налоговой от бизнеса вовремя подавать декларации, сами госслужащие не соблюдают законодательство в этой области.

В частности, 31 марта истек срок подачи такой отчетности государственными служащими, в том числе и налоговиками. УНН изучает декларации руководства налоговых органов, но, как оказалось, заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не сдавала отчетность в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Стоит отметить, что она работает в налоговой с 2016 года. В частности, с декабря 2016 года по март 2020 года Пужай-Череда занимала должность заместителя начальника ГУ ГФС в Запорожской области. В этот период на ее деятельность обращали внимание журналисты, а местные предприниматели жаловались на безумное давление со стороны налоговиков. Представители бизнеса требовали уволить Пужай-Череду из-за того, что она якобы организовала схемы по вымогательству средств.

На одном из заседаний Запорожского областного координационного совета по развитию предпринимательства представители бизнеса заявили о том, что налоговики требуют разные суммы за то, чтобы не назначать проверки - от 3 тысяч до 50 тысяч долларов.

Это вымогательство. Иначе назвать это нельзя. Мы имеем множество таких фактов. Несколько членов "Бизнес-Союза" стали жертвами давления от различных правоохранительных структур. Например, на фирму "Элит - Дизайн" ГФС снова возобновила уголовное производство через два года. Фирме "Агро-дом", которая работает "по-белому", предложили "поделиться деньгами в бюджет", чтобы избежать проверок от налоговой сотрудничества с подозрительными контрагентами - заявила тогда заместитель "Бизнес-Союза "Порада" Ирина Лех.

Тогда же "Бизнес-Союз" требовал увольнения заместителя руководителя ГУ ГФС в Запорожской области Анны Пужай-Череды, которая курировала все скандальные проверки.

Как работала схема

Пужай-Череда опираясь на большой опыт работы в налоговых органах выбрала уже "накатанную" схему, которая работала годами. По данным СМИ сначала бизнесу поступала просьба от районного начальника налоговой "добровольно" заплатить "в бюджет" кругленькую сумму, при этом ему угрожали проверкой "со всеми вытекающими" в случае отказа, а затем компанию срочно вносили в план проверок.

Налоговики даже не заморачивались над тем, что сообщение о срочной проверке направлялось раньше, чем вносились изменения в план. Далее происходила проверка, во время которой предприниматели должны были по первому требованию предоставить все запрошенные документы. Во время аудита налоговики "обнаруживали" фиктивное предприятие и в результате составляли акт о необходимости уплаты озвученной ими ранее суммы.

С приходом на должность Анны Пужай-Череды схема заработала с новой силой, изменилось только то, что решать вопросы предпринимателям уже приходилось на уровне областной ГФС непосредственно с налоговицей.

Ведь именно Пужай-Череда председательствовала в комиссии, которая рассматривала возражения предпринимателя на результаты налоговой проверки, которые, кстати, никогда не учитывались.

Что было дальше

Под давлением предпринимателей и заявлений о схемах по вымогательству средств, руководство налоговой все же сдалось и уволило Анну Пужай-Череду из органов Государственной фискальной службы.

Чтобы переждать активную фазу скандала она была назначена заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества по г. Киеву. После четырехмесячного перерыва, когда страсти улеглись, Пужай-Череда решила вернуться в налоговую. Судя по всему "заработанного" ей хватило, чтобы получить пост заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и стать даже и.о. начальника.

Даже после реформы она удержалась в кресле и до сих пор работает заместителем начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками

Представители бизнеса последние несколько лет жалуются на то, что давление на них со стороны налоговиков очень увеличилось. Поэтому можно предположить, что Пужай-Череда не забыла о "накатанной схеме" и ее масштабы увеличились.

Поэтому неудивительно, что в Едином реестре деклараций НАПК до сих пор нет ни одной декларации Анны Пужай-Череды. Вероятно чиновнице пришлось бы долго объяснять, откуда у нее состояние.