Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина
Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения
Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью
Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину
Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК
Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала
Три вражеских беспилотника "Шахед" были уничтожены силами противовоздушной обороны во Львовской области во время ночного дежурства, не вызвав никаких жертв и повреждений инфраструктуры.
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина
В ночь на 20 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136 в Николаевской области, а женщина получила ожоги в результате пожара из-за обломков.
Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси
Ожидается, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента после сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения
8 человек получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов за минувшие сутки.
Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью
Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину
Враг атаковал Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерийский огонь, повредив два дома и хозяйственную постройку, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 493 690 человек личного состава и 7590 танков.
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы
Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли, когда их вертолет разбился, подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины
Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.