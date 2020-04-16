Правозахисники повідомили про порушення прав людини та нищення судової системи в Європі

"Права людини порушуються урядами країн Європи і Центральної Азії, які пригнічують протести і прагнуть знищити незалежність судової влади, щоб піти від відповідальностіі", - йдеться у щорічному огляді стану з правами людини у регіоні від Amnesty International.

Організація високо оцінила сміливість людей, які виходять на вулиці, щоб захищати свої і чужі права, проте вона попередила, що у всьому регіоні влада продовжує безкарно порушувати права людини.

"У 2019 році людям в Європі і Центральній Азії погрожували, їх залякували, вони піддавалися судовим переслідуванням, потерпали від перевищення сили з боку поліції та від дискримінації. Однак, завдяки мобілізації відважних пересічних людей, які піднімаються на боротьбу і змушують держави відповідати за свої дії, з'явилася надія на майбутнє", - сказала директор Amnesty International по Європі та Центральній Азії Марі Стразерс.

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Про загрозу незалежності судової влади повідомляється у Польщі.

"У Польщі незалежність судової влади, яка необхідна для забезпечення справедливих судових розглядів і дотримання прав людини, виявилася під загрозою, у той час як правляча партія все активніше намагалася взяти під свій контроль суди і суддів. За спроби відстоювати себе, судді і прокурори ризикували наразитися на дисциплінарні стягнення і опинитися тими людьми, чиї права порушуються. Багато з них зазнали наклепницького цькування в державних ЗМІ і соціальних мережах", - повідомляють в організації.

Повідомляється, що росте тривога з приводу незалежності судової влади й в Угорщині, Румунії і Туреччині.

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У той самий час, у Москві та інших російських містах пройшли одні з найбільших за багато років мирних акцій протесту: люди вийшли, щоб висловити незгоду з відмовою влади допускати опозиційних кандидатів до участі в міських виборах.

У результаті у відповідь розпочались репресії, внаслідок яких були засуджені за кримінальними статтями більше двох десятків людей - просто за те, що вони здійснили своє право на протест.

"Репресії проти учасників та учасниць масових акцій протесту в Москві запустили безпрецедентну кампанію солідарності, яка свідчить про зростаюче усвідомлення ролі прав людини і пробудженні народної волі у Росії", - зазначила Марі Стразерс.

В організації зазначають, що у 2019 році влада держав тиснула й на громадянське суспільство, журналістів/журналісток та інших осіб, які закликають уряди до відповідальності.

Нагадаємо, що найбільш масштабними акціями протесту минулого року стали демонстрації "жовтих жилетів" у Парижі та передмісті столиці Франції, а також демонстрації у Гонконгу.