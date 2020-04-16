Правозахисники повідомили про порушення прав людини та нищення судової системи в Європі

ukru
16:58 • 52011 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 126754 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 220139 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 222531 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 223929 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216222 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188568 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185183 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145629 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150056 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106558 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141397 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148123 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126508 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 239893 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 220139 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 222531 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 223929 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216222 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 34004 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 14899 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126508 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141397 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111782 перегляди
Актуальне
Правозахисники повідомили про порушення прав людини та нищення судової системи в Європі

Правозахисники повідомили про порушення прав людини та нищення судової системи в Європі

Київ • УНН

 • 13510 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомила про порушення прав людей та переслідування їх за участь у протестах у Європі та Центральній Азії. Проте вважає, що подібні дії призвели до консолідації суспільства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Amnesty International Україна.

"Права людини порушуються урядами країн Європи і Центральної Азії, які пригнічують протести і прагнуть знищити незалежність судової влади, щоб піти від відповідальностіі", - йдеться у щорічному огляді стану з правами людини у регіоні від Amnesty International.

Організація високо оцінила сміливість людей, які виходять на вулиці, щоб захищати свої і чужі права, проте вона попередила, що у всьому регіоні влада продовжує безкарно порушувати права людини.

"У 2019 році людям в Європі і Центральній Азії погрожували, їх залякували, вони піддавалися судовим переслідуванням, потерпали від перевищення сили з боку поліції та від дискримінації. Однак, завдяки мобілізації відважних пересічних людей, які піднімаються на боротьбу і змушують держави відповідати за свої дії, з'явилася надія на майбутнє", - сказала директор Amnesty International по Європі та Центральній Азії Марі Стразерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Празі знову пройшла багатотисячна акція проти прем'єра Андрея Бабіша.

Про загрозу незалежності судової влади повідомляється у Польщі.

"У Польщі незалежність судової влади, яка необхідна для забезпечення справедливих судових розглядів і дотримання прав людини, виявилася під загрозою, у той час як правляча партія все активніше намагалася взяти під свій контроль суди і суддів. За спроби відстоювати себе, судді і прокурори ризикували наразитися на дисциплінарні стягнення і опинитися тими людьми, чиї права порушуються. Багато з них зазнали наклепницького цькування в державних ЗМІ і соціальних мережах", - повідомляють в організації.

Повідомляється, що росте тривога з приводу незалежності судової влади й в Угорщині, Румунії і Туреччині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кишиневі 2 тисячі людей вийшли на антиурядові протести.

У той самий час, у Москві та інших російських містах пройшли одні з найбільших за багато років мирних акцій протесту: люди вийшли, щоб висловити незгоду з відмовою влади допускати опозиційних кандидатів до участі в міських виборах.

У результаті у відповідь розпочались репресії, внаслідок яких були засуджені за кримінальними статтями більше двох десятків людей - просто за те, що вони здійснили своє право на протест.

"Репресії проти учасників та учасниць масових акцій протесту в Москві запустили безпрецедентну кампанію солідарності, яка свідчить про зростаюче усвідомлення ролі прав людини і пробудженні народної волі у Росії", - зазначила Марі Стразерс.

В організації зазначають, що у 2019 році влада держав тиснула й на громадянське суспільство, журналістів/журналісток та інших осіб, які закликають уряди до відповідальності.

Нагадаємо, що найбільш масштабними акціями протесту минулого року стали демонстрації "жовтих жилетів" у Парижі та передмісті столиці Франції, а також демонстрації у Гонконгу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,970.68